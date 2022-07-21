مصادر برلمانية إيطالية ترجح إجراء انتخابات مبكرة فى سبتمبر

فاطمة شوقى

رجحت مصادر برلمانية إيطالية إجراء الانتخابات السياسية المبكرة في البلاد في 18 من سبتمبر القادم أو في اليوم الـ25 من نفس الشهر، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية .

وسوف يتم تحديد موعد الانتخابات بعد لقاء يجمع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا مع رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو ورئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا كازيلاتي.

وأكد رئيس الوزراء ماريو دراجى استقالته غداة فشل مجلس الشيوخ في بلوغ النصاب القانوني باقتراع على الثقة على خلفية صراع داخل الأغلبية البرلمانية الواسعة بين حزبي ماتيو سالفيني (زعيم حزب الرابطة) وسيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) في يمين-الوسط من جانب وحركة خمس نجوم من جانب آخر، بعد أن أصر الحزبان على إدراج استبعاد الحركة من الائتلاف الحاكم في جلسة التصويت.

وكان ماتاريلا قد رفض يوم الخميس الماضي استقالة أولى قدمها دراجى إثر مقاطعة حركة خمس نجوم الاقتراع على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ بالتزامن مع إقرار مرسوم معونات للأسر والشركات.

وقد أعلن دراجى مرارا أنه ليس على استعداد للاستمرار في الحكم إذا لم يحظ بثقة كل الأحزاب التي وافقت على توليه منصب رئيس الوزراء بعد سقوط حكومة جوزيبي كونتي الثانية.

وتعيش إيطاليا أزمة سياسية خانقة، بعد تقديم دراجى استقالته للمرة الثانية، ولكن في هذ المرة تم قبولها، وفشلت الحكومة في الحصول على الثقة أمام البرلمان، حيث لم يحصل إلا على 95 صوتا من الأصوات ، من إجمالي 133 ناخبا .

وكان انسحاب حركة خمس نجوم من التصويت أمام مجلس الشيوخ أشعلت الأزمة السياسية في إيطاليا، وهو ما جعل الأمر برمته في أيدى مجلس النواب في تصويت لتجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الإيطالية الحالية.

وطالب الرئيس ماتاريلا، من دراجى الاستمرار في مهام تصريف الاعمال بعد تقديم استقالته.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.