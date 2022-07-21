وكتب كيريلينكو عبر تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، وأوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه "في يوم 20 يوليو، قتلت القوات الروسية مدنيا في منطقة دونيتسك وأصيب 5 آخرون".

وأشار كيريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكانت القوات الروسية قتلت وأصابت 21 مدنيا أمس الأول في قصف استهدف مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا.