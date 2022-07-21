مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم محاضرة "الذكاء العاطفى" السبت

كتب: محمد الأحمدى

ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر محاضرة بعنوان الذكاء العاطفى والضغط النفسى يقدمها الدكتور إيليا إيليا يوم السبت الموافق الـ 30 من يوليو فى تمام الساعة السابعة مساءً بمقر مركز جسور بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ومن المقرر أن تناقش المحاضرة المشاعر المختلفة منها الخوف والدهشة والفرح والقلق والهلع وكيفية إدارتها لخدمة الشخص والآخرين، كما تناقش الذكاء العاطفى والضغط النفسى وكيفية تجنبه أو توجيهه.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافي هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالي 4 آلاف شخص سنوياً.