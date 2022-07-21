مراكز الأنشطة الصيفية تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الأزهر الشريف

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح مراكز الأنشطة الصيفية أبوابها لاستقبال طلاب الأزهر الشريف، وشهدت مراكز الأنشطة الصيفية إقبالا غير مسبوق من الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وتنوعت المشاركات ما بين أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وعلمية ودينية تعليم وتحفيظ قرآن كريم أنشطة كشفية خياطة وتدريب مهنى اكتشاف للموهوبين.

الهدف من تفعيل الأنشطة الصيفية بالمعاهد الأزهرية هو استثمار وقت فراغ الطلاب وتكوين شخصياتهم المتكاملة وحمايتهم من الإتجاهات الضارة بالمجتمع وإشباع هوايتهم والعمل على اكسابهم بعض المهارات، وربط الطلاب بمعاهدهم وتنمية روح الولاء والمواطنة فى نفوسهم، موجها تعليماته بتكثيف المسابقات الثقافية والفنية والعلمية لتحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم .

المعاهد الأزهرية فتحت أبوابها واستقبلت الطلاب بداية من يوم السبت الماضي 16 يوليو ، على أن تستمر بالمعاهد حتي 15 من سبتمبر ، كما أن جميع المعاهد التي تم اختيارها مفتوحة لممارسة الأنشطة الصيفية خلال الفترة الصباحية من الأجازة الصيفية، وتم الإعلان عن ذلك فى الإدارات التعليمية ومعاهدها وعلى الصفحات الرسمية للمناطق الأزهرية .

وشدد القطاع على أن المشاركة في الأنشطة الصيفية تساهم بشكل كبير في تشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة وتنميتها واستغلال اوقات فراغهم لتربية جيل صالح وتنمية روح الانتماء لوطنهم وتشجيعهم على تنمية مواهبهم، كما أكد علي أنه سيتم تكريم الطلاب الأكثر إنتاجا وتميزا فى حفل ختامي وذلك نهاية الإجازة الصيفية لهذا العام .