مدير CIA: بوتين يتمتع بصحة جيدة للغاية.. وبولتيكو: صدمة لخصوم الرئيس الروسى

كتبت ريم عبد الحميد

قال ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يتمتع بصحة جيدة للغاية، مما أحبط الشائعات المستمرة التى زعمت أن بوتين يعانى من مرض فى الوقت الذى كان يمضى فيه فى الحرب بأوكرانيا.

وقال برنز خلال حديثه فى منتدى أسبن الأمنى، إن تقييمه ليس حكما استخباراتيا رسميا. لكن نظرا لموقعه، فإن تصريحه يمكن يعصف الآمال بين خصوم بوتين بقرب النهاية للرئيس الروسى، بحسب ما قالت مجلة بولتيكو.

وجاء حديث بيرنز بعد يوم من زيارة الرئيس الروسى لإيران ولقائه برئيسها إبراهيم رئيسى والمرشد الأعلى أية الله خامنئى. وكان هذا خروج نادر لبوتين من روسيا، فقط ظل منعزلا طوال فترة تفشى وباء كورونا وحتى مع شن الحرب.

وتحدث بيرنز خلال ظهوره عن حرب أوكرانيا، وقال إن روسيا فقدت نحو 15 ألف من جنودها حتى الآن فى أوكرانيا، وأصيب نحو 45 ألف آخرين.

وأضاف أن التقديرات الاستخباراتية لقتلى المعارك دائما ما تكون تقريبية، ولا يوجد رقم محدد. إلا أنه يعتقد أن أحدث تقديرات مجتمع الاستخبارات الأمريكية هى فى حدود 15 ألف من القتلى وثلاثة أضعاف هذا الرقم من الجرحى، وهى خسارة كبيرة. وعانى الأوكرانيون أيضا، ربما اقل من هذا، لكنهم عانوا من خسائر كبيرة أيضا.

وكانت أوكرانيا قد زعمت سقوط عدد أكبر من القتلى الروس، وقدرت فى إبريل الماضى مقتل أكثر من 200 ألف.