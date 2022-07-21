وقال بيرنز - خلال أعمال منتدى آسبن الأمني في​​ كولورادو، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "هناك الكثير من الشائعات حول صحة الرئيس بوتين، وبقدر ما نستطيع أن نقول، إنه يتمتع بصحة جيدة للغاية".



وسارع بيرنز إلى وصف تعليقاته بأنها "ليست حكمًا استخباراتيًا رسميًا"، مضيفًا أنه على الرغم من صحته الجيدة، يبدو أن بوتين يعمل وفقًا لافتراضات خاطئة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، أن روسيا استخدمت أكثر من 50 % من الأسلحة الدقيقة التي كانت تمتلكها قبل بداية الحرب في أوكرانيا.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فاديم قوله "أجرت المخابرات العسكرية تقييمًا معينًا للأسلحة الدقيقة الروسية، واستنادًا إلى تقديراتنا ، فقد استخدموا في الوقت الحالي ما بين 55% إلى 60% مما كان لديهم قبل الحرب."



ووفقا له، تم استخدام معظم الصواريخ الباليستية لأنظمة إسكندر، وبالتالي، فإن روسيا لم تستخدم مثل هذه الصواريخ منذ فترة وحتى الآن.



وفي الوقت نفسه، أكد أن روسيا تمتلك مخزونًا كبيرًا جدًا من المعدات العسكرية من الحقبة السوفيتية وهي صواريخ كروز Kh-22 التي استخدمت مرتين من أراضي بيلاروسيا وغيرها. وأشار إلى أن مخزون روسيا من الصواريخ القديمة كبير جدًا ويصعب تقديره.