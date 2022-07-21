محافظ قنا يفاجئ عددا من المجمعات التجارية والمخابز السياحية بمدينة قنا

قنا صابر سعيد

فاجأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عددا من المجمعات التجارية والمخابز السياحية بمدينة قنا، للاطمئنان على الأسعار وسلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومكافحة الغش التجارى، رافقة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتورة فاطمة الزهراء مصطفى، وكيل مديرية الطب البيطري بقنا، ولجنة مشكلة من مديريتى "التموين والطب البيطرى بالمحافظة".

وأسفرت الجولة المفاجئة لمحافظ قنا عن ضبط ومصادرة 112 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن مجمدة ولحوم مفرومة، ما بين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بالإضافة الى تحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر، وعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة سجل صناعى، وعلى الفور أعطى محافظ قنا تعليماته بمصادرة جميع السلع ومصنعات اللحوم والمجمدات التى تم ضبطها، حفاظا على صحة وحياة المواطنين، كما شدد على مسئولى مديريتى "التموين والطب البيطرى"، بضرورة تكثيف الحملات التموينية وتنظيم الأكمنة، على الأسواق والمحلات و الثلاجات و المصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ قنا، على اصحاب المجمعات التجارية الالتزام بالأسعار الاسترشادين المحددة وعدم التلاعب والمغالاة فى الأسعار، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم والتأكد من توفير كافة السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ قنا، للمواطنين الذين التقى بهم خلال الجولة، بأن مكتبه مفتوح يوميا، لاستقبالهم والاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، لافتا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

وأضاف الداودى، أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى الأسعار أو وجود أى ممارسات احتكارية أو نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة او على الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 )