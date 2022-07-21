محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير كندا فى إطار التنسيق لاستضافة قمة المناخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

واصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاءاته لسفراء الدول المختلفة للتنسيق لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ والوقوف علي استعدادات المدينة لوفود تلك الدول حيث التقى المحافظ السفير " لوي دوما" سفير كندا بجمهورية مصر العربية، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.



في بداية اللقاء أعرب السفير عن سعادته البالغة بلقاء المحافظ وأثنى علي جهود المحافظ التي تتم في مدينة شرم الشيخ استعداداً لمؤتمر تغير المناخ، معلناً أن كندا لأول مرة منذ بداية اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ يكون لها جناح خاص لكندا داخل مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ، حرصاً من كندا علي المشاركة الفعالة بهذا المؤتمر الدولي علي أرض شرم الشيخ.



واستعرض المحافظ أهم المشروعات والاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ وهي حوالي 27 مشروعاً قومياً ضخماً مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من معظمها أواخر سبتمبر القادم استعدادا لمؤتمر تغير المناخ منها علي سبيل المثال لا الحصر تحويل 8 محطات تموين وقود للغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء من إجمالي 13 محطة تموين بشرم الشيخ جاري الانتهاء منهم، تحويل 800 تاكسي بالمجان ضمن مبادرة وزارة البترول للعمل بالغاز الطبيعي، حصول 79 فندق علي النجمة الخضراء و توصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لـ 90 % من إجمالي الفنادق بشرم الشيخ .



وأكد المحافظ ان هناك تطويراً شاملاً وتوسعة ورفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة لاستيعاب وفود المؤتمر، وإضافة محاور وطرق جديدة وكباري لأحداث السيولة المرورية وتوفير الوقت والتكلفة لوفود المؤتمر، بالاضافة لاعمال التجميل والإنارة والزراعات والمساحات الخضراء بجميع المدينة، وإنشاء الحديقة المركزية ومجلس مدينة شرم الشيخ الذكي صديق البيئة، و 6 ميادين جديدة، وإنشاء ممشى عالمي لافتا ان المدينة تتحول لمدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، وهناك العديد من الخطوات والإجراءات التي اتخذت لذلك منها توفير خدمة الدراجات بالكروت الممغنطة لخدمة الوفود وأهالي المدينة وتوفير خدمة النقل الذكي الأخضر بتوفير الحافلات الكهربائية واستخدام السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتشغيل الفنادق بالطاقة الشمسية.

أشار المحافظ خلال اللقاء أنه جاري ايضاً الانتهاء من التطوير الشامل لمضمار الهجن بشرم الشيخ تم الانتهاء من المقصورة الرئيسية وغرفة كبار الزوار، وجاري الانتهاء من قرية التراث البدوي، والمسجد وتجهيز العيادة البيطرية وسيتم افتتاحه باقامة سباق دولي في منتصف أكتوبر القادم.

اكد المحافظ ان كل شبر علي أرض مدينة شرم الشيخ يجري العمل به وتطويره مشيرا ان مطار شرم الشيخ تم تطويره وتوسعته لتصبح السعة 10 مليون سائح سنويا ً بدلا من 7.5 حالياً.

أضاف المحافظ ان شرم الشيخ يتم تأمينها بالتعاون مع كافة الجهات والاجهزة الأمنية والقوات المسلحة لافتا ان السور الأمني بالمدينة بطول 27 كم به أربع بوابات للتحكم في الدخول والخروج من المدينة بالإضافة للكاميرات البانورامية التي يتم متابعتها من خلال مركز رصد أمني.

وتناول اللقاء بحث ودراسة توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ المصرية ومدينة فانكوفر الكندية وابدى السفير عن بالغ سعادته و استعداده لتوقيع هذه الاتفاقية تأكيداً علي التعاون وتبادل الثقافات بين البلدين.



ولفت المحافظ الي توقيع 15 اتفاقية تعاون وتوأمة بين العديد من الدول لتوثيق التعاون في مجال السياحة والرياضة والثقافة والمجالات الأخرى.



وفي ختام اللقاء قام المحافظ بتسليم السفير مفتاح مدينة شرم الشيخ وهدايا تذكارية تأكيداً للود والتعاون وتم التقاط الصور التذكارية ، كما حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.