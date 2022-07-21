محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الوضع الصحى لفيروس كورونا فى المحافظة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية، وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي بمحافظة بورسعيد خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

واستعرض المحافظ، آخر التطورات حول الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد، وجهود الأطقم الطبية في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيروس المستجد ومعدلات التطعيم حتى الآن، والإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استمع لشرح موجز من الحضور عن جهود مواجهة الفيروس وتطورات الوضع الحالي.

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة في جميع المستشفيات والوحدات الصحية و توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية، كما تأكد المحافظ من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلى والمخالطين بهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية.

وأوضح ضرورة وعى المواطن والاستمرار في ارتداء الكمامات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، والتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويسطرون ملحمة رائعة في تاريخ الطب، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين في المنظومة الصحية لما يبذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة، متنميا أن يحفظ الله مصر وشعبها من أي سوء.