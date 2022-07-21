محافظ بنى سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة

وطبقاُ لتقرير المتابعة، الذى أعده وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، فقد اختتم الطلاب "اليوم الخميس" امتحاناتهم في اليوم الأخير، والذى شهد أداء طلاب القسم الأدبى الامتحان في مادتى الفلسفة والمنطق، فيما أدى طلاب شعبة علمى رياضة الامتحان فى مادة الرياضة التطبيقية "الإستاتيكا"، فى حين أدى طلاب علمى علوم الامتحان فى مادة الأحياء، بالتزامن مع أداء طلبة "الثانوية مكفوفين" الامتحان فى مادة الإحصاء، بينما يختتم طلاب مدارس المتفوقين ( STEM) امتحاناتهم يوم السبت المقبل.
وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات ، والاطمئنان على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة،والتعامل الفوري مع أية مستجدات ،منوهاً عن قيامه"في وقت سابق من اليوم " بالاطمئنان على انتظام سير العمل بمركز التوزيع ، لمتابعة وصول أوراق الأسئلة والبابل شيت ، والتي وصلت إلى اللجان في الموعد المحدد، وتم إخطار غرفة العمليات بالوزارة" عبر الفيديو كونفرانس" بانتظام الطلاب وأدائهم الامتحان في أجواء سلسة ومنضبطة دون أية معوقات.
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