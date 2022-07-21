اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 21 يوليه 2022 01:54 م
محافظ بنى سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ختام أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والتي تم عقدها على مدار شهر كامل، بداية من 20 يونيو الماضى وحتى 21 يوليو الجارى، وقد بلغ إجمالى المتقدمين للامتحان "نظامى ومنازل" أكثر من 18 ألف طالبة وطالبة بالقسمين العلمى والأدبى داخل 53 لجنة على مستوى المحافظة.

 

وطبقاُ لتقرير المتابعة، الذى أعده وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، فقد اختتم الطلاب "اليوم الخميس" امتحاناتهم في اليوم الأخير، والذى شهد أداء طلاب القسم الأدبى الامتحان في مادتى الفلسفة والمنطق، فيما أدى طلاب شعبة علمى رياضة الامتحان فى مادة الرياضة التطبيقية "الإستاتيكا"، فى حين أدى طلاب علمى علوم الامتحان فى مادة الأحياء، بالتزامن مع أداء طلبة "الثانوية مكفوفين" الامتحان فى مادة الإحصاء، بينما يختتم طلاب مدارس المتفوقين ( STEM) امتحاناتهم يوم السبت المقبل.

 

وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات ، والاطمئنان على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة،والتعامل الفوري مع أية مستجدات ،منوهاً عن قيامه"في وقت سابق من اليوم " بالاطمئنان على انتظام سير العمل بمركز التوزيع ، لمتابعة وصول أوراق الأسئلة والبابل شيت ، والتي وصلت  إلى اللجان في الموعد المحدد، وتم إخطار غرفة العمليات بالوزارة" عبر الفيديو كونفرانس" بانتظام الطلاب وأدائهم الامتحان في أجواء سلسة ومنضبطة دون أية معوقات.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

تعليم بنى سويف

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان الاحياء للثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

امتحان الاستاتيكا للثانوية

امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

الأخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانوية العامة امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

نتيجة الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة