محافظ المنيا يناقش معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة "بمختلف القطاعات الخدمية

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ارتفاع مؤشرات الإنجاز ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يجري التنسيق الدائم مع كافة الشركات والهيئات لتوصيل المرافق تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، كما يتم العمل على قدم وساق وفقا لمعايير الجودة والكفاءة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقد محافظ المنيا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثلي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مجلس الشيوخ، ممثلي الشركات والهيئات والمديريات الخدمية.



وقال المحافظ، إنه يجري العمل على تنفيذ المشروعات بنطاق 5 مراكز مستهدفة في 192 قرية بإجمالي 757 تابع، يتم خلالها توصيل الخدمات والمرافق بـ 19 قطاع خدمي، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.



وناقش المحافظ، معدلات الإنجاز الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها بقطاعات (الصحة – التضامن الاجتماعي – الغاز الطبيعي – مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الاتصالات – الإسعاف)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.



وكان محافظ المنيا قد تفقد، الأحد الماضي، المشروعات التي يجري تنفيذها بقري مركز ابوقرقاص، ضمن الجولات الميدانية الأسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة العقبات.





الاجتماع الدوري الذي يعقد محافظ المنيا (1)



الاجتماع الدوري الذي يعقد محافظ المنيا (2)



الاجتماع الدوري الذي يعقد محافظ المنيا (3)



الاجتماع الدوري الذي يعقد محافظ المنيا (4)



الاجتماع الدوري الذي يعقد محافظ المنيا (5)



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



