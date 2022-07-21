محافظ المنيا يتابع ختام امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، ختام امتحانات شهادة الثانوية العامة، بعدد من اللجان، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مواد "الأحياء" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضة التطبيقية" لشعبة الرياضة، ومادة "الفلسفة والمنطق" للشعبة الأدبية، وذلك للتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتي تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.



رافق المحافظ خلال جولته، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، دكتور محمد حلمي رئيس المدينة، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.



شملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس "6 أكتوبر الابتدائية" "وأبناء الثورة" بحي شمال المدينة.



أعرب المحافظ، عن خالص أمنياته للطلاب بالنجاح و التوفيق في مستقبلهم، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب لمساندة أبناءهم للحصول على مستقبل واعد، والعمل على خلق جيل جديد يساهم في تحقيق مسار التنمية للوطن.



وأشاد "القاضي" بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، لإدارة ماراثون الثانوية العامة بجميع المراكز، والعمل على توفير البيئة والجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.



هذا وقد أدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألف و98 طالب وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ (4)







