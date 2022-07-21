محافظ الفيوم يكرم الفنان التشكيلى محمد عبلة لحصوله على وسام "جوته" الألمانى

الفيوم- رباب الجالى

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الفنان التشكيلى محمد عبلة، بمنحه درع المحافظة وشهادة تقدير، لحصوله على وسام جوته الألماني لعام 2022، ليصبح "عبلة" أول تشكيلي عربي يحصل على هذا الوسام، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وابراهيم عبلة نجل الفنان التشكيلي ومدير متحفالفيوم للفنون .

أكد محافظ الفيوم، خلال التكريم أن الدولة المصرية تولي المبدعين والنابغين في مختلف المجالات إهتماماً خاصاً، كونهم شخصيات مؤثرة بشكل إيجابي كبير في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من إبدعات وخبرات الفنان محمد عبلة التى تصور حياة المصريين، وتلقى الضوء على الحقب المختلفة التى مرت بها مصرنا الغالية عبر العصور، متمنياً له التوفيق في مسيرته العملية وحصد المزيد من الجوائز والأوسمة المحلية والدولية، لافتاً إلى أن مصر ستظل بأبنائها الفائقين أصحاب الفكر والإبداع، في مصاف الدول المتقدمة.

الجدير بالذكر أن وسام "جوته" تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في العالم، تكريماً لجهودهم في مجال الفن والتبادل الثقافي، وعُرف الفنان محمد عبلة بأعماله التي تصور حياة المصريين، حيث أقام عدداً كبيراً من المعارض الفردية، وشارك في عشرات المعارض الجماعية بمصر وأوروبا، وحصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية، وله مقتنيات بمتحف الفن الحديث ببرلين وبلدية أوربرو بالسويد وبلدية فالسروده بألمانيا، والمتحف البريطاني بلندن، ومتحف جوجنهايم بأسبانيا، ونظراً لإسهاماته المتعددة في الفن والحياة حصل على وسام جوته، وسوف يتم تكريمه خلال الشهر القادم من المستشار الألماني أولاف شولتز.

وأقام الفنان محمد عبلة بمحافظة الفيوم منذ عام 1986، واختار قرية تونس الساحرة على ضفاف بحيرة قارون لإقامة مركز الفيوم للفنون عام 2006، وأهم أنشطة المركز هو متحف الكاريكاتير الذي تم افتتاحه عام 2009، والذي يضم مجموعة نادرة وأعمال أصلية لأشهر فناني الكاريكاتير مثل سانتيز، ورخا، وزهدي العدوي، والبهجوري، وصلاح جاهين، التى تعبر عن الحالة الاجتماعية وحال التعليم في كل حقبة من حقب التاريخ، كما يستقبل المتحف زواره من مختلف الثقافات والجنسيات على مدار العام، ويتم تنظيم مسابقة باسم "كاريكاتونس" وهي مسابقة سنوية للكاريكاتير والبورترية الساخر، حيث يتم اختيار موضوع محدد للمسابقة كل عام.