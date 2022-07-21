محافظ الغربية يتابع أعمال الذبح بمجزر شبشير

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار العمل فى المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة، والذي تم تخصيصه لخدمة أهالي المحافظة، بعد انضمامه إلى الخدمة هذا العام، إلى جانب 19 مجزرا آخرين منتشرين في أرجاء المحافظة، حيث أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه تم استقبال اليوم 20 ذبيحة ما بين (ضأن، عجول جاموسي، عجول بقري) وتم ذبحهم داخل المجزر من خلال استخدام أحدث المعدات التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه قام بعقد اجتماع مع الجزارين عقب نقلهم من مجزر طنطا العمومي والذي تم غلقه، واستمع إلى مطالبهم وقام بزيارة ميدانية للتأكد من بدء تطبيق تلك المطالب، كما وجه السكرتير العام بمتابعة تنفيذ كافة المطالب حتى يتسنى لهم ممارسة عملهم على أكمل وجه.

ويذكر أن المجزر أنشأته محافظ الغربية على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح، أحدها عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بينما العنبرين الآخرين يعملان بشكل يدوي، كما يضم المجزر محطة معالجة سعة " 100 م3 / يوم " ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف ( كوكر) بسعة 3 طن بجانب المبنى الإداري والذي يضم معمل وخزينة أختام ، ومبنى الخدمات والذي يضم "غرفة أمن ، غرفة عمال ، غرفة مولد كهرباء ، غرفة كهرباء" ، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م، خزان مياه احتياطي بسعة 200 م، ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.