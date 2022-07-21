محافظة الوادى الجديد: تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز الخارجة اليوم الخميس، وذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة والشعب وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة اليومية لما يتم رصده من تعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.