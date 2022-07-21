محافظة الوادى الجديد: تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة.. صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز الخارجة اليوم الخميس، وذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة والشعب وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة اليومية لما يتم رصده من تعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.
وكان محافظ الوادي الجديد اصدر توجيهاته بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع التعديات على أراضي الدولة ومتابعة أعمال الإزالات في المهد وفقًا لما يتم رصده من قبل وحدة المتغيرات المكانية، حفاظًا على حق الدولة والشعب، وقيام الإدارات الهندسية بالمراكز بتوضيح التيسيرات المقدمة للمواطنين لاستصدار بيان الصلاحية وشهادة المطابقة في منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة.
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