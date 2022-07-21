اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 04:37 م
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محافظة الوادى الجديد: تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة.. صور

الخميس، 21 يوليه 2022 03:57 م
محافظة الوادى الجديد: تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة.. صور إزالة التعديات على أراضى الدولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز الخارجة اليوم الخميس،  وذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة والشعب وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة اليومية لما يتم رصده من تعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.
 
وكان محافظ الوادي الجديد اصدر توجيهاته بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع التعديات على أراضي الدولة ومتابعة أعمال الإزالات في المهد وفقًا لما يتم رصده من قبل وحدة المتغيرات المكانية، حفاظًا على حق الدولة والشعب، وقيام الإدارات الهندسية بالمراكز بتوضيح التيسيرات المقدمة للمواطنين لاستصدار بيان الصلاحية وشهادة المطابقة في منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة. 
 
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (1)
 

إزالة التعديات على أراضى الدولة (2)

إزالة التعديات على أراضى الدولة (3)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (4)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (5)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (6)
 
إزالة التعديات على أراضى الدولة (7)

 


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