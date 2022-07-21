ماليزيا تخصص 393 مليار رنجيت ماليزي لتمكين حوكمة التكيف مع تغير المناخ

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أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده خصصت مبلغاً هائلاً يناهز 393 مليار رنجيت ماليزي (الرنجيت الماليزي يعادل 0.22 دولار أمريكي) لأجل تمكين حوكمة التكيف مع تغير المناخ على مراحل على مدى فترة التنفيذ البالغة 50 عامًا.



وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) أنه من هذا المبلغ الإجمالي، تم تخصيص 15 مليار رنجيت لتنفيذ مشاريع السد وترميم المجاري المائية للحد من الفيضانات في الفترة من 2023 إلى 2030.



وأضاف "يعقوب" - في بيان عقب ترؤسه اجتماع مجلس المياه الوطني، اليوم - أن الحكومة تخطط لبناء المزيد من "هياكل سابو" بشتى أرجاء البلاد في محاولة للحد من مخاطر فيضانات كارثية، مثل تلك التي حدثت مؤخراً في /بالينغ/، إحدى المحافظات في ولاية قدح، شمال ماليزيا.



وأوضح أنه سيتم بناء هياكل سابو عبر مجاري الأنهار، والتي تساهم في إبطاء تدفق المياه وتقليل تأثير التيارات القوية، خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة.