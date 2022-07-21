اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 01:33 م
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مائدة مستديرة عن دور الجامعات المصرية فى تشجيع رواد الأعمال بجامعة الإسكندرية

الخميس، 21 يوليه 2022 12:15 م
مائدة مستديرة عن دور الجامعات المصرية فى تشجيع رواد الأعمال بجامعة الإسكندرية جانب من الحدث
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نظم المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة جامعة الإسكندرية مائدة مستديرة لمناقشة ( دور الجامعات المصرية فى تشجيع رواد الأعمال الشباب وتمكينهم ونشر الفكر الريادى بين الشباب) .



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور علاء الغرباوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وممثلى الشركات المهتمة بنشر فكر ريادة الأعمال ومسئولون  من جهاز تنمية المشروعات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI و مركز الابداع التكنولوچى و ريادة الأعمال TIEC التابع لوزارة الإتصالات تم خلال الجلسة التي ادارتها الدكتورة عائشة حمدي مديرة المركز الجامعى للتطوير المهنى UCCD طرح ومناقشة عدة توصيات لتطوير مناهج ريادة الأعمال الدراسية  لمواكبة تطورات عالم ريادة الأعمال.

 

وعرض بعض النماذج الناجحة لرواد أعمال أصحاب شركات ناجحة  وعرض ماتقدمه الجهات الممولة و أفكار لتدريب وتأهيل الشباب  وعرض تجربة ناجحة لمركز ريادة الأعمال بجامعة فاروس.


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