اليوم السابع
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لجنة اختيار القيادات الجامعية تغلق باب التقدم لرئاسة جامعة المنوفية اليوم

الخميس، 21 يوليه 2022 06:00 ص
لجنة اختيار القيادات الجامعية تغلق باب التقدم لرئاسة جامعة المنوفية اليوم جامعة المنوفية
كتب محمد صبحى

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تغلق لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس، باب التقدم لرئاسة جامعة المنوفية، حيث تم فتح باب الترشح السبت 16 يوليو ومن المقرر أن يغلق باب التقديم اليوم الخميس بحسب الجدول الزمنى لإعلان فتح باب التقدم والترشح   .

 

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة جامعة المنوفية:

 

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.

 

2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

 

3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

 

4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.

 

5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من إحدى الجهات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفى حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت فى الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.

 

6- 4 صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح .

 

7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.

 

8- صورة بطاقة الرقم القومى وعدد 2 صورة.

 

9- صورة شخصية حديثة.

 

10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.


التعليم العالى

الأعلى للجامعات

لجنة اختيار القيادات الجامعية

جامعة المنوفية

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