كيف يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تضر عينيك؟

كتب - حسام الشقويرى

يتعرض الإنسان بشكل متكرر للأشعة فوق البنفسجية التى يمكن أن تلحق الضرر بالعينين والجلد المحيط بهما، وهذا يعنى أنه من المهم حماية عينيك باستخدام منتجات مثل العدسات اللونية، وفقا لما نشره موقع webmd.

تلف العين الذى يمكن أن يسببه التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية..

إعتام عدسة العين

تصبح العدسات في عينيك غائمة وتصبح أكثر تعتيمًا مع هذه الحالة، ويؤدى إعتام عدسة العين فى النهاية إلى العمى، وتحتاج لعملية جراحية لعلاج هذه الحالة.

التنكس البقعى

يعد هذا سببًا رئيسيًا للعمى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، وهو نتيجة لتلف العين المتراكم طوال حياتك، ولا يوجد علاج حاليًا.

تلف القرنية

القرنية ضرورية للرؤية الصحيحة، ويمكن لموجات الأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بشكل خاص بهذا الجزء من عينك.

تلف الجلد

كما أن الجلد المحيط بالعين عرضة للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ومن أمثلة مشاكل الجلد التى تسببها الأشعة فوق البنفسجية الجفاف والتجاعيد وفقدان المرونة والتصبغ المرقط.

أنواع معينة من السرطان

يتداخل ضوء الأشعة فوق البنفسجية مع القواعد التي يتكون منها الحمض النووى، وهذا يؤدى إلى طفرات يمكن أن تسبب السرطان.

ما هي العدسات اللونية المستخدمة لحماية العين من الأشعة ؟

العدسات الفوتوكرومية مثالية للأشخاص الذين يحتاجون إلى ارتداء النظارات طوال الوقت، والغرضان الرئيسيان من العدسات الفوتوكرومية هما حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية والقضاء على الحاجة إلى زوج منفصل من النظارات الشمسية.

كيف تعمل العدسات اللونية؟

توجد العدسات الفوتوكرومية منذ الستينيات، ولقد تغيرت التكنولوجيا كثيرًا منذ ذلك الحين، لكن المبادئ الأساسية ظلت كما هي، وبشكل عام تعمل هذه العدسات باستخدام تفاعلات كيميائية ناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

وكانت العدسات الفوتوكرومية الأولى مصنوعة من الزجاج ومغلفة بكلوريد الفضة وهاليد الفضة، من بين جزيئات أخرى، وخضعت مركبات الفضة هذه لتغير كيميائي عندما تفاعلت مع موجات الأشعة فوق البنفسجية، وتسبب التغيير الكيميائي في جعلها داكنة، وانعكس رد الفعل عندما اختفى ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

اليوم العدسات مصنوعة من عدة مواد مختلفة، وتتم إضافة الأصباغ الفوتوكرومية المسجلة الملكية إلى هذه المواد بعدة طرق، وتخضع الجزيئات الموجودة داخل هذه الأصباغ لتغييرات في اللون بمعدلات مختلفة عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، ويجب أن تصبح العدسات أغمق بما يتناسب مع كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تتلقاها.