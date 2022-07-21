قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين وتصيب شابين بالرصاص الحى فى رام الله

وكالات الأنباء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، 7 مواطنين، وأصابت اثنين بالرصاص، فى محافظة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الباسط معطان "42 عاما" من مدينة البيرة، وأصابت شابين بالرصاص الحى فى القدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين وائل محمد عطا "28 عاما"، ويوسف محمد عطا "17 عاما" من دير أبو مشعل غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد شلالدة ومحمد شلالدة بعد مداهمة منزليهما في رام الله التحتا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله اسعد أبو عليا (21 عاما) من قرية المغير، كما اعتقلت فادي حمد أحمد (38 عاما) من بلدة بيرزيت بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.