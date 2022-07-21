قنا تستقبل 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف

وقال السكرتير العام المساعد، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر بقري ومدن المحافظة وبصفة خاصة قري مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد الشيخ ماهر علي جبر، أن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، موضحا أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 6 طن كل شهر.

وأضاف حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الاجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.





