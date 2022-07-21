قسم حضانات مستشفى فايد التخصصى ينجح في التعامل مع حالات مبتسرين شديدة الخطورة

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل قسم الحضانات لحديثي الولادة والمبتسرين داخل مستشفى فايد التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، حالتين لرضع من الحالات شديدة الخطورة وتم التعامل معهم بكفاءة ومهارة عالية.

الحالة الأولي: لرضيع مبستر ناقص للعمر الرحمي حيث وُلِد وعمر الحمل 30 أسبوع فقط، وتعتبر هذه الحالة من الحالات شديدة الخطورة، حيث تم استقبال الرضيع وعلى الفور تم التعامل معه واعطائه العلاجات المناسبة لحالته وهي عبارة عن أمبولات تحقن مباشرة في الرئة تكلفة الأمبول حوالي 2000 جنيه لم يتكلف أهل الرضيع منها أي شيء، وبعد ذلك تم وضع الرضيع علي جهاز التنفس الصناعي ثم تم فصله من الجهاز بعد ثلاثة أيام من الدخول وهي تعتبر فترة قصيرة جدًا في مثل هذه الحالات، وتم اعطاءه الأدوية اللازمة وعمل التحاليل المطلوبة، وبدأ برضاعة لبن الأم عن طريق أنبوبة معدية حتى الوصول إلي الرضعة الكاملة عن طريق الفم، ويستكمل الطفل فترة العلاج بالحضانة، وتتم متابعة حالته أول بأول حتى استكمال فترة العلاج ويخرج إلى ذويه بسلام.

الحالة الثانية لرضيع عمره ثلاثة أيام، ووصلت نسبة الصفراء لديه إلى 28 وهي تعتبر نسبة عالية جدًا، حيث تم استقبال الطفل وأُعطي علاج أجسام مناعية( IVIG )، وبعدها تم وضع الرضيع علي علاج ضوئي مكثف وكانت النتائج ممتازة، مما أدي إلي تجنب عمل تغيير دم للطفل وهو إجراء يُعد من الإجراءات الخطيرة في هذا السن الصغير، وتتم متابعة الطفل فى ضوء البرتوكول المعمول به فى وحدة الحضانات، وخرج الرضيع من المستشفى وهو بحالة جيدة.

ضم الفريق الطبى المتميز لقسم الحضانات، كلا من الدكتورة رجوه وسيم شوقي استشاري الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم الأطفال بمستشفى فايد التخصصي والدكتور عمرو عوض الله استشاري حديثي الولادة وأمراض الدم طب الأطفال. والدكتورة نهلة طارق طبيب مقيم الأطفال. والدكتور كريم عادل طبيب مقيم الأطفال، وضم فريق لتمريض مها معوض اخصائية التمريض بقسم الحضانات ودعاء فتحي اخصائية التمريض بقسم الحضانات و إسراء شعبان- اخصائية التمريض بقسم الحضانات و شيماء زغلول اخصائية التمريض بقسم الحضانات.