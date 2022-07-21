اليوم السابع
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قبل اعتمادها.. تعرف على نسب النجاح بالثانوية الأزهرية فى آخر 10 سنوات

الخميس، 21 يوليه 2022 03:00 ص
قبل اعتمادها.. تعرف على نسب النجاح بالثانوية الأزهرية فى آخر 10 سنوات امتحان طلاب الثانوية الازهرية
كتب لؤى على

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يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021-2022، آخر الشهر الجارى،والتى سيتم إعلانها على موقع بوابة الازهر الشريف، حيث تستعد مراكز التصحيح البالغ عددها 16 مركزاً، لأعمال الرصد والمراجعة عقب انتهاء عملية التصحيح، واليوم السابع ينشر نسب النجاح فى العشر سنوات الأخيرة، والتى شهدت ارتفاعاً فى نيتجة عام 2020 ، وكانت أقل السنوات نتيجة عام 2015، وفيما يلى نسب النجاح فى العشر سنوات الأخيرة:-
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2012 بلغت 51%.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2013بلغت 55.2%.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2014 بلغت %63.41.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2015 بلغت %28.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2016 بلغت%41.94.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2017 بلغت%57.2.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2018 بلغت %63.81 .
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2019 بلغت %49.98.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2020 بلغت %67.66.
 
نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 2021 بلغت %51.25.
 
 

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

بوابه الازهر الالكترونيه

نتيجه الثانويه الازهريه 2022

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

اوائل الثانويه الازهريه 2022

نتيجة الثانوية الازهرية

بوابه الازهر

نتيجه الثانويه الازهريه

نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2022

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة



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