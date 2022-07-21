اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 01:20 م
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قاتل مدرس إنجليزى فى منشأة القناطر: ضربته بـ15 طعنة علشان مش قادر أسدد له 10 آلاف جنيه

الخميس، 21 يوليه 2022 12:07 م
قاتل مدرس إنجليزى فى منشأة القناطر: ضربته بـ15 طعنة علشان مش قادر أسدد له 10 آلاف جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل مدرس لغة انجليزية، في إحدى قرى منشأة القناطر، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن اقترض من المجني عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عم سداد المبلغ، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، فاستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، من بينهم 7 طعنات في الرقبة. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر. 
 
انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة. 
 
تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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