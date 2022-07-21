"فنجان قهوة" يساعد فى حل جريمة قتل قيد التحقيق فى أمريكا منذ 46 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

أدى التخلص من كوب إسبريسو فى مطار فيلادلفيا الدولي في وقت سابق من هذا العام إلى أن قضية قتل استمر التحقيق فيها لعقود من الزمن أصبحت على وشك أن تحل.

وقالت واشنطن بوست، إنه تم القبض على ديفيد سينوبولي البالغ 68 عاما صباح الأحد الماضى، وهو محتجز حاليًا بدون كفالة فيما يتعلق بوفاة ليندى سو بيشلر 19 عاما التي عثر عليها مقتولة طعنا في شقتها في مقاطعة لانكستر في ديسمبر 1975 وبدأت التحقيقات في العام نفسه.



ديفيد سينوبولي

استخدم باحثون من وكالة تقييم الحمض النووي ومقرها فرجينيا طريقة جديدة تمامًا لتحديد سينوبولي كمشتبه به محتمل، فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه كان أحد أطول "القضايا الباردة" التي لم يتم حلها في الولايات المتحدة.

وتم تتبع سينوبولي إلى مبنى الركاب A بمطار فيلادلفيا الدولي في فبراير عندما انتظر المحققون أن يتخلص من فنجان إسبريسو مباشرة في سلة المهملات، وتم استرداده من قبل المحققين واكتشف تقييم الحمض النووي وجود تطابق بين بصمات أصابع سينوبولي والحمض النووي المكتشف على الملابس الداخلية لبيشلر.

وتحدثت مدعية مقاطعة لانكستر ، هيذر آدامز ، في اليوم التالي لاعتقاله ، وذكرت أن شركة بارابون نانولابس قررت عبر دليل الحمض النووي أن قاتل بيشلر كان له على الأرجح أسلاف من مدينة جاسبرينا الإيطالية، داخل منطقة كالابريا الجنوبية.

وقالت آدامز: "تم حل هذه القضية باستخدام الحمض النووى، وعلى وجه التحديد ، علم الأنساب DNA وبصراحة تامة ، بدون ذلك ، لا أعرف أننا كنا سنحلها على الإطلاق".

في الفترة ما بين قتل بيشلر واعتقال سينوبولي ، ذكر المحقق القانوني في مقاطعة لانكستر أنه تمت مقابلة ما يصل إلى 300 شخص حول مقتلها.

وقالت آدامز عن التحقيق: "كان هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يعيشون في لانكستر ممن هم في السن والجنس المناسبين ولديهم شجرة العائلة المناسبة"، وأضافت: "يمثل اعتقال ديفيد سينوبولي بداية إجراءات المحكمة. ونأمل أن يجلب ذلك بعض الشعور بالارتياح لأحباء الضحية وللمجتمع الذي لم تكن لديه إجابات على مدار الـ 46 عامًا الماضية".