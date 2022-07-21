غرفة صناعة الحبوب: بدء حصاد محصول الأرز الجديد اعتبارا من 15أغسطس المقبل

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد‪ ‬الصناعات المصرية، توافر السلع الغذائية خاصة سلعة الأرز في الأسواق المصرية بكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات الغذائية طوال الوقت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية‪ . ‬

وصرح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن موسم حصاد محصول الأرز المحلى الجديد سيبدأ اعتبارا من منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 ملايين إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.

كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية ومنها الأرز وبكميات كبيرة حيث لم تشهد الأسواق أي أزمة حتى في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى وصول مركب من الخارج محملة بـ50 ألف طن أرز لصالح هيئة السلع التموينية الأسبوع المقبل، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وتوقع الدكتور رجب شحاتة بانخفاض سعر الأرز بنسبه كبيرة في خلال اسبوعين مع بداية حصاد المحصول الجديد اعتبارا من 15 أغسطس المقبل حيث ستشهد الأسواق كميات كبيرة من الأرز المحلى تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة حيث ان المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي لأكثر من عام الأمر الذى سيؤدى الى انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، لذلك نناشد اصحاب الهايبرات والمحلات والمواطنين عدم تخزين الارز.

نظراً للانخفاض الكبير المتوقع نتيجة حصاد كميات كبيرة من المحصول خلال مدة اقصاها نصف اغسطس.