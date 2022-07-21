اليوم السابع
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"غازبروم" الروسية تعتزم زيادة إمدادات الغاز الطبيعى إلى إيطاليا

الخميس، 21 يوليه 2022 10:27 ص
"غازبروم" الروسية تعتزم زيادة إمدادات الغاز الطبيعى إلى إيطاليا شركة غازبروم ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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تعتزم  شركة "غازبروم" الروسية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي عبر مسار "نورد ستريم 1" إلى مجموعة الطاقة الإيطالية "إينى"، وذلك بعد استئناف ضخ الغاز عبر هذا المسار، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا لما ذكرته الشركة الإيطالية فإن الشركة الروسية ستزيد إمدادات الغاز من 21 مليونا إلى 36 مليون متر مكعب اعتبارا من الخميس.

وتم استئناف ضخ الغاز الطبيعى عبر مسار " نورد ستريم 1"، بعد الانتهاء من أعمال صيانة خطط لها مسبقا. ووفقا لما ذكرته شركة "نورد ستريم" (Nord Stream AG) المسؤولة عن إدارة خط الأنابيب هذا فإنه يجري ضخ 40% من الاستطاعة الكلية لخط الأنابيب هذا.

وتوقف ضخ الغاز عبر المسار " نورد ستريم 1" (أنبوب غاز بين روسيا وألمانيا تم مده عبر قاع بحر البلطيق) من 11 وحتى 21 يوليو الجاري وذلك بسبب أعمال صيانة دورية.

وعلى صعيد متصل، أفادت شركة "غازبروم" بأنها تواصل ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل اعتيادي ووفقا للأحجام المطلوبة، عند 42.2 مليون متر مكعب.

 


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