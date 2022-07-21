على أغانى المهرجانات.. طلاب البحيرة يحتفلون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.. صور

البحيرة- ناصر جودة

شهدت امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الطلاب بعد أداء آخر أيام الامتحانات.

وقام الطلاب بالاحتفال أمام المدارس المختلفة مرددين الهتافات الصاخبة وأغانى المهرجانات وسط أجواء من السرور.

وأكد عدد من الطلاب على سهولة الامتحانات ووجود وقت كاف للإجابة على كافة الأسئلة فى مادة الأحياء وأنها إجمالا فى مستوى الطالب المتوسط رغم وجود بعض الأسئلة التى تحتاج إلى مراجعة أكثر قبل الإجابة فيما أكد طلاب آخرون على صعوبة أغلب الأسئلة وأنها أعلى من قدراتهم.

ويبلغ إجمالي إعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام الدراسى 33 ألف و408 طالب وطالبة بينهم 9138 للشعبة الأدبية و21 ألف و924 علمي علوم و2346 علمي رياضة موزعين على 109 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة.

عدسة اليوم السابع رصدت عبر منصاتها الإليكترونية امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة وفرحة الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذي بمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء المـدن بتجهيز شـوادر بالفراشة اللازمـة أمـام مـقـار اللجان ونظافه الشوارع المحيطه بتلك المدارس وقیام مشروع مواقف السيارات الأجرة بدمنهور بإعداد خطة لتوزيع السيارات الأجرة على الخطوط ذات الكثافة العاليه .

فيما أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية وتم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة

مضيفا أنه تم التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلمين ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات .



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