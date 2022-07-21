عبث بسلاحه الغير مرخص في سوهاج فأصاب طفلا بطلق نارى في الساقين أعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصابا بطلق خرطوش بالساقين، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، حيث تبين أن سبب إصابته خروج طلق نارى من سلاح غير مرخص كان بحوزة عامل لحظة العبث به.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بإصابة طفل برش خرطوش بالساقين وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرة والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفل أدم أ أ 7 سنوات إلى المستشفي المركزي بالبلينا ويقيم دائرة مركز البلينا مصاباً " رش خرطوش بالساقين "وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدة المدعو أدهم أ ع 35 سنة سائق ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء عبث المدعو عز س ل 28 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز بسلاح ناري خرجت منه طلقه بطريق الخطأ، أحدثت إصابة نجله واتهمه بالتسبب في ذلك، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم أفاد أعترف بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.