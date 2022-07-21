اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 04:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس، 21 يوليه 2022 04:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو الجارى، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.


امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان الاحياء للثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

امتحان الاستاتيكا للثانوية

امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

الأخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانوية العامة امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

التعليم: امتحانات الثانوية العامة تنتهى غدا.. وأتممنا امتحانات 22 مليون طالب

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:24 م

غدا.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالأحياء والفلسفة والاستاتيكا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:00 ص

أخبار 24 ساعة.. التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:00 ص

التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:07 م

تغيب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:05 م

لو عايز درجة المنطق الكاملة.. أقوى وأسهل مراجعة نهائية للمادة قبل امتحان الثانوية العامة.. خلاصة المنهج وأهم النقاط ونماذج أسئلة وإجابات نموذجية.. تدريبات عملية ونصائح ذهبية لعبور الاختبار بتفوق

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة