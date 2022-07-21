طلاب الثانوية العامة بالمنيا يتوافدون على اللجان أخر أيام الامتحانات.. صور

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، على لجان الامتحان وسط حالة من الفرحة غمرت جميع الطلاب، فى أخر أيام الامتحانات، وفتحت اللجان أبوابها مبكرا أمام الطلاب نظرا لارتفاع درجة الحرارة وحرصا على سلامة الطلاب.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألف و98 طالب وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز.