اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 03:01 م
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طالبة بجامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة "الليزر رن"

الخميس، 21 يوليه 2022 01:37 م
طالبة بجامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة "الليزر رن" الطالبة بريهان على مسعد بكلية العلوم
الإسكندرية أسماء على بدر

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فازت الطالبة بريهان على مسعد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية لليزر رن، والتى تعتمد على استخدام طبنجات تطلق شعاع ليزرعلى أهداف إلكترونية ثابتة.

 

ويذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية هنأ طلاب جامعة الإسكندرية الذين حققوا مراكز متقدمة فى منافسات بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين التي تستضيفها مصر حاليا، وتعقد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وهم الطالب عمر العربي بالفرقة الأولى بكلية الهندسة وأحرز 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، والطالب محمد منتصر بكلية التربية الرياضية بأبى قير وأحرز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، والطالب زياد إبراهيم وأحرز ميدالية ذهبية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح في إحراز البطولات الدولية.

 

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول هي الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف.

 

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