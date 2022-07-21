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الخميس، 21 يوليه 2022 04:24 ص
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صحة دمياط : دعم العديد من المنشآت ضمن خطة تطوير المنظومة الطبية

الخميس، 21 يوليه 2022 04:00 ص
صحة دمياط : دعم العديد من المنشآت ضمن خطة تطوير المنظومة الطبية وكيل وزارة الصحة بدمياط ومراسل اليوم السابع
دمباط معتز الشربينى

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قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم دعم العديد من المنشآت الطبية في إطار تطوير المنظومة الطبية لتقديم خدمة تناسب المرضي.

وأضاف السيد عبد الحواد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم تطوير قسم التعقيم والمغسله ورفع كفاءة الجزء الخلفي بمستشفى دمياط التخصصي،صيانة بعض الأقسام وعمل الواجهات كلادينج بمستشفي دمياط العام ، تطوير ورفع كفاءة وتحويل السقف الخشبي الى سقف خرساني وزيادة دور بمستشفي رأس البر المركزي،صيانة ورفع كفاءة الأقسام بمستشفى الروضه المركزى، صيانة ورفع كفاءة بعض الأقسام بمستشفى السرو المركزى،صيانة وتطوير قسمي الاستقبال والتعقيم بمستشفى الزرقا المركزى، صيانة مدرسة تمريض بالشعراء،توريد وتركيب تانك الأكسجين سعة 3000 لتر بمستشفى كفر البطيخ المركزي،صيانة ورفع كفاءة مستشفى حميات فارسكور بتكلفة تجاوزت 45 مليون جنيه تقريبا.


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