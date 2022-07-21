سوناك وتروس يبدأن حملاتهما الانتخابية للفوز بمقعد رئيس وزراء بريطانيا 28 يوليو

كتبت: نهال أبو السعود

يبدأ المرشحان في سباق قيادة حزب المحافظين البريطاني بعرض خططهما على أعضاء الحزب الذين سيختارون أحدهما ليخلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون، بعد أن اضطر للاستقالة من زعامة المحافظين بسبب سلسلة من الازمات.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تصدر وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تروس الاقتراع النهائي لأعضاء البرلمان يوم الأربعاء.

وقال سوناك، الذي كتب في صحيفة ديلي تلجراف، إنه سيقدم مجموعة من الإصلاحات جذرية مثل تلك التي نفذتها مارجريت تاتشر في الثمانينيات.

وفي صحيفة ديلي ميل، وعدت وزيرة الخارجية ليز تروس بسياسة محافظة لخفض الضرائب، وتعزيز المشاريع ، وصديقة للأعمال التجارية.

ظهر المرشحان النهائيين بعد أن استطاعت ليز تروس ان تحت الصدارة على حساب وزيرة التجارة بيني مورداونت التي كانت في وقت ما المرشح المفضل ، لتأمين دعم 113 نائباً من حزب المحافظين مقابل 105 نواب لمورداونت.

وتصدر المستشار السابق سوناك، الذي كان يتقدم باستمرار بين أعضاء البرلمان، التصويت بـ 137 صوتًا، وعلى الرغم من ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أنه أقل شعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيصوتون لمرشحهم المفضل الشهر المقبل.

سيبدأ المتسابقان الان في حملتهم الانتخابية في 12 موقع داخل المملكة المتحدة، ومن المقرر ان يقام التجمع الانتخابي الأول في ليدز في 28 يوليو بينما سيكون الأخير في 31 أغسطس.