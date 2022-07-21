"سحابة كيف".. حرق طن ماريجوانا يتسبب فى تخدير أهالى مدينة كولومبية

فاطمة شوقى

قالت قناة "كاراكول" الكولومبية إن سلطات مدينة أنتيوكيا قررت القضاء على حوالى طن من الماريجوانا وقامت بحرقه إلا أن الحريق خرج عن السيطرة ووصل الدخان إلى المناطق السكنية مما أدى إلى تخدير الالاف من سكان المدينة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن سلطات المدينة لم تأخذ بعين الاعتبار حالة المناخ والذى تميز بوجود رياح قوية ، مما أدى إلى انتشار الدخان بشكل سريع إلى جميع أرجاء المدينة ووصوله إلى المناطق السكنية، وقامت بحرق كميات كبيرة من الماريجوانا مع خروج الحريق عن السيطرة، وهو ما أدى إلى تخدير آلاف الأشخاص في المدينة.

وأكدت القناة أن العديد من السكان اشتكوا بشعورهم بالدوار وتعرضوا للقئ نتيجة استنشاق دخان حرق الماريجوانا، الذى انتقل من ثكنات بيدرو نيل أوسبينا العسكرية إلى المناطق السكنية في مدينة أنتيوكيا.

وقال رجل يدعى إيديلبرتو كاستانيو: "كان هناك دخان مروع للغاية يتصاعد من الكتيبة ، من بيدرو نيل أوسبينا ، ورائحة الماريجوانا الهائلة التي أدت إلى تخدير الجميع".

وأشار آخر: "شعرت بدوار شديد طوال فترة ما بعد الظهر ، وانا من الأشخاص الذين لا يدخنون ، فالمدخن السلبى هو من يعانى أكثر من المدخن الطبيعى".

من جهتهم ، دعا السكان إلى اتخاذ "إجراءات أفضل" عند تنفيذ هذه العمليات ، مع مراعاة أن العديد من الأطفال وكبار السن يعيشون هناك.