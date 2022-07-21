زوج سيدة لقيت مصرعها بأكتوبر: "خافت من وقوع ماس كهربائى فماتت بالصعق"

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال زوج سيدة لقيت مصرعها لإصابتها بصعق كهرباء في مدينة 6 أكتوبر، وذكر أن ماسورة الصرف تسببت في تسرب المياه إلى العقار الذي يقيمون به، وأثناء محاولتها فصل التيار الكهربائي خشية حدوث ماس كهربائي أصيبت بصعق تسبب في مصرعها في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الضحية، حيث أكدوا صحة أقوال الزوج، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة تحمل جنسية دولة عربية، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية خلال محاولتها فصل الكهرباء عن شقتها بعد تسرب الصرف الصحي من ماسورة أمام المنزل، أصيبت بصعق كهرباء لتلقى مصرعها في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.