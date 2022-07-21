روسيا: الاتحاد الأوروبي يواصل زج نفسه في مأزق

كتب أحمد عرفة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، أن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، يواصل زج نفسه في مأزق، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الاتحاد الأوروبي، يواصل بإصرار يُحسد عليه، زج نفسه في مأزق.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه على خلفية السياسة الضغط العبثية على روسيا، فإن العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.