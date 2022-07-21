اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 01:31 م
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رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بميناء دمياط 4016 طنا

الخميس، 21 يوليه 2022 12:01 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بميناء دمياط 4016 طنا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد سفينة،بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 839 طن تشمل: 539 طن سماد و100 طن علف بنجر و200 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18247 طن تشمل: 3320 طن خردة و3315 طن ابلاكاش و 1436 طن معدات و 7176 طن حديد و 3000 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 163 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 4016 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 245021 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4551 شاحنة.


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