رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بميناء دمياط 4016 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد سفينة،بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 839 طن تشمل: 539 طن سماد و100 طن علف بنجر و200 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18247 طن تشمل: 3320 طن خردة و3315 طن ابلاكاش و 1436 طن معدات و 7176 طن حديد و 3000 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 163 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 4016 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 245021 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4551 شاحنة.