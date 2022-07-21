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رحلة بحرية برأس البر لعلماء الهند المشاركين فى دورة أكاديمية الأوقاف

الخميس، 21 يوليه 2022 03:40 م
رحلة بحرية برأس البر لعلماء الهند المشاركين فى دورة أكاديمية الأوقاف وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، رحلة بحرية فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لكبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية، على هامش فعاليات الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة التى تنظمها الوزارة لـ 18 عالمًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.
 
وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة لـ 18 عالمًا من كبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر السبت الماضى، بحضور عدد من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وفى كلمته رحب جمعة بالحضور من كبار علماء الهند، مؤكدًا أن هذه الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة سيحاضر فيها نخبة من كبار العلماء فى مختلف التخصصات الشرعية واللغوية والثقافية.
 
كما أكد جمعة، أن صحة المقدمات تؤدى إلى صحة النتائج ملخصًا حديثه فى جانبين، الجانب الأول حسن القصد وتجديد النية، مشيرًا إلى أن هذه هى أهم مقدمة لنا جميعًا فتصحيح النية وصدقها مع الله (عز وجل) يثمر بركة فى العمل، مؤكدًا أن صدق النية وتصحيحها مطلوب فى جميع أعمالنا، فالبنية الصادقة تتحول العادات إلى عبادات، وقد بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أركان الإسلام فى قوله: "بُنِى الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا"، أما مفهوم العبادات فهو أوسع من ذلك بكثير، فالصدق عبادة، والأمانة عبادة، وإتقان العمل عبادة، وعمارة الكون عبادة، وربما تكون هذه العبادات أو بعضها أشق على بعض الناس من سائر العبادات الأخرى، والنية الصادقة تحول ذلك كله إلى عبادات.

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