رئيس موانئ البحر الأحمر يستقبل رئيس مجموعة لومان الألمانية.. التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد اليوم في مكتبه وفد مجموعة لومان العالمية المتخصصة في البنية التحتية وإنتاج الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات بأحدث التكنولوجيا الألمانية، وذلك برئاسة الألماني لومان توماس رئيس مجلس إدارة المجموعة لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة في تحويل الموانئ إلي موانئ خضراء.

وأشاد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بالدراسات المقدمة من المجموعة لتطوير البنية التحتية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة لتقليل تكلفة استهلاك الكهرباء وامداد السفن المتراكية علي الأرصفة بالطاقة اللازمة، حيث قدمت لومان تصوراً بشأن اعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود الحيوي كمرحلة أولي وصولا لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمرحلة ثانية، بالإضافة الي وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة في الموانئ مع مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية والاتفاقات الدولية الملزمة في هذا الشأن.

وتشمل الحلول الحد من انبعاثات الكربون والوصول إلي صفر انبعاثات من خلال تكنولوجيا حديثة وخبرة كبيرة تتمتع بها المجموعة في هذا الإطار وحضر اللقاء المختصين علي كافة المستويات من العاملين بالهيئه ووفد مجموعة لومان العالمية الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور وليد عرفة ونائب رئيس مجلس ادارة المجموعة اللواء محمد عبد الواحد ومدير العلاقات الحكومية اللواء مهندس محمد عبد المنعم طة.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي المانيا ولقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان ودعوتهم للاستثمار في مصر، كما يأتي هذا اللقاء أيضا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحرص مصر خلال الفترة القادمة علي الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وتأتي أيضا الزيارة تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وتماشياً مع توجيهات وزير النقل بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، وضرورة الاستخدام الامثل للمقومات التي تمتلكها موانئ البحر الأحمر لتعزيز التنافس مع الموانئ المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية.