اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 07:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 70 لثورة يوليو المجيدة

الخميس، 21 يوليه 2022 06:12 م
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 70 لثورة يوليو المجيدة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة. 
 
ونقل رئيس الجامعة تهنئة أسرة جامعة الأزهر "القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا" وجميع منسوبيها بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد عظمة الشعب المصري، وتؤكد تلاحم جميع أطيافه؛ مسلمين ومسيحين شيوخا وشبابا رجالا ونساء خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية وانصهارهم جميعا في بوتقة الوطن الحبيب جمهورية مصر العربية، ما يعكس قيمة هذه الثورة العظيمة التي تزيد المصريين صلابة وقوة وإصرارًا على تحدي كل الصعوبات.
 
وجدد رئيس جامعة الأزهر العهد والوعد بأن نظل جميعا داعمين لجهود الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة، واضعين مصلحة الوطن والمواطن وتطلعات المصريين في مقدمة الاهتمامات في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيا المواطنين إلى الجد والاجتهاد والمثابرة ومواصلة العمل حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها وبتاريخها التليد، سائلين المولى-عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قائد مسيرة التنمية إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.

جامعة الازهر

السيسى

ثورة 23 يوليو

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة