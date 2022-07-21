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خريطة العام الدراسى الجديد 98 يوما للترم الأول و96 للثانى (إنفوجراف)

الخميس، 21 يوليه 2022 05:01 م
خريطة العام الدراسى الجديد 98 يوما للترم الأول و96 للثانى (إنفوجراف) خريطة العام الدراسى
كتب: محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

 يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسى الثانى.

 

 تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

 

 وتتمنى الوزارة لجميع الطلاب عاماً دراسياً مليئاً بالتعلم والإنجازات .

إنفوجراف
إنفوجراف

 


التربية والتعليم

خريطة العام الدراسى الجديد

خريطة العام الدراسى 2022

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