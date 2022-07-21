خروج أهالي قرية ميت تمامه لانتظار وصول جثمان أميرة ضحية انفجار مخبز عيش سياحي بالدقهلية

فريق المحافظات

ينتظر أهالي قرية ميت تمامه التابعه لمركز ومدينة منيه النصر بالدقهلية وصول جثمان أميرة محمد العدل 38عام والتي سقطت نتيجة إنفجار إسطوانات الغاز داخل مخبز عيش سياحي بقرية ميت مجاهد التابعه لمدينة دكرنس.

وتتشح قرية ميت تمامة، مسقط رأس الضحية بالسواد حزنا علي فقيدتهم، حيث خرج أهل القرية وفي إنتظار وصول جثمان الضحية إلي القرية لتشيع جثمانها لمثواها الآخير بمقابر القرية.

وشهدت قرية ميت مجاهد التابعه لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية سقوط ضحايا وإصابات نتيجه إنفجار ضخم داخل مخبز عيش سياحي داخل إحدي العقارات السكنية نتيجه إنفجار إسطوانات الغاز التابعه للمخبز

وارتفع عدد ضحايا انفجار 3 أنابيب بوتجاز داخل مخبز بناحية قرية منية ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إلى وفاة اثنين وإصابة 12 آخرين ، وحصل اليوم السابع على أسماء الضحايا والمصابين ، حيث توفي بالحادث حالتين هم كلا من “ السعيد أحمد السيد" 20 سنة، ومقيم بميت مجاهد ، و" أميرة محمد العدل يوسف " 38 سنة، ومقيمة بميت مجاهد، واستقبلت المستشفي 12 حالة من المصابين ‏و تم التعامل وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين وهم كلا من " ناجح جمال صالح الشربيني، 18 سنة، ومقيم بميت عاصم، مصاب بكسر، واحمد السعيد محمد العدروسي، 27 سنة، ومقيم بالجنينة، مصاب بكسر وجرح بالوجه وحرق، ومحمد محمد احمد الشربيني، 28 سنة، مقيم بدكرنس، مصاب بجرح بالوجه، واحمد سمير عبد المنعم غنيمه، 40 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصاب بجرح بالراس، وأحمد محمد أحمد غنيمه، 77سنة، ومقيم بدموه، ومصاب بحروق متفرقة بالجسد، وتم تحويلة الي مستشفي الحروق، ومحمود السيد احمد، 22 سنة، ومقيم بميت مجاهد، ومصاب بحروق متفرقة بالجسد والذراعين، وتم تحويلة الي مستشفي الحروق، وتامر فتح الله فتحي، 42 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصاب بحروق بالذراعين والقدمين، وتم تحويلة الي مستشفي الحروق، ومحمد أحمد محمد الشبراوي، 25 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصاب بحروق في الوجه والرقبه والذراعين، و مصطفي أحمد محمد، 14 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصاب بحريق بالوجه والقدمين والذراعين، وأمل محمد عواد احمد، 52 سنة، ميت مجاهد، مصابة بحرق بالوجه والصدر والذراعين وتم تحويلها الي مستشفي الحروق، وأحمد السيد محمود أحمد، 38 سنة، ميت مجاهد، حرق باصابع اليدين، والسيد شعبان مصباح، 31 سنة، ميت مجاهد، سقوط من ارتفاع وتحت الافاقة.

وتحفظت قوات الأمن بمركز شرطة دكرنس علي مالك عقار وذلك بعد الإنفجار الضخم في مخبز عيش سياحي في نفس العقار وذلك لعدم إكتفاء الاوراق القانونية الخاصة بتراخيص المخبز.

تلقي مدير امن الدقهلية، إخطارا من البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بإنفجار ضخم داخل مخبز عيش سياحي داخل أحد العقارات بقرية ميت مجاهد التابعه لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية.

انتقلت قوة امنية من مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعه وتم إخطار النيابه العامة والتي إنتقلت إلي مكان الواقعه للمعاينة والوقوف علي أسباب الإنفجار.

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-أهالي-قرية-ميت-تمامه-ينتظرون-وصول-جثمان-أميرة--(2)







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