خبير ألمانى: مستقبل علاج السرطان أن يتعايش المرضى معه مثل الأمراض المزمنة

كتبت أمل علام - تصوير خالد كامل

كشف البروفوسير ماركوس بوشلر، رئيس قسم الجراحة بجامعة هيدلبرج بألمانيا، خلال المؤتمر الدولى لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية أن هناك زيادة فى عدد الإصابات بسرطان البنكرياس.



البروفوسير بوشلر مع احد الخبراء

وأضاف أن سرطان البنكرياس حاليا يحتل رقم 10 بين السرطانات الأخرى، ورقم 3 فى عدد الوفيات، وبحلول عام 2030 سيكون سرطان البنكرياس رقم واحد فى التسبب فى الوفيات أكثر من السرطانات الأخرى، لأن السرطانات الأخرى مثل سرطان الثدى وسرطان المعدة والبروستاتا لها علاجات تجعل المرضى حالتهم مستقرة، لكن بالنسبة لسرطان البنكرياس فالوضع يختلف لأنه لا يوجد علاج محدد لعلاجه، ويتم الاعتماد على الجراحة لمثل هذا النوع من الأورام، وأوضح البروفوسير بوشلر أن أهم مسببات الإصابة بسرطان البنكرياس التدخين، والسمنة، والكحول.



خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

وأشار خلال المؤتمر المنعقد حاليا بالقاهرة، إلى أنه أجرى عمليات جراحية لكبار الشخصيات المصابين بسرطان البنكرياس، وقد نجحت هذه الجراحات واستطاع المرضى العيش سنوات بعد إجراء الجراحة.

وأضاف البروفوسير بوشلر أن الجراحين المصريين لديهم مراكز ومستشفيات لعلاج مختلف أنواع السرطانات ولديهم مستويات عالية من الكفاءة تضاهي الخبراء العالميين، لأنهم يطلعون على كل ما هو جديد فى مجال السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والكبد لأنهم على تواصل دائم مع الخبراء بمختلف دول العالم، وهم مثل الخبراء فى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن السرطان مشكلة كبيرة جدا، والمستقبل أن نجعل مريض السرطان يعيش مع المرض ولا يتوفى بسببه، وذلك بأن يصبح مرضا مزمنا مثله مثل أمراض القلب والسكر.



كبير جراحي البنكرياس

وأضاف أنه للوقاية من السرطان يجب الامتناع عن التدخين وعدم تناول الكحول وممارسة التمارين الرياضية يوميا مثل المشي أو الجري أو أي نوع آخر من الرياضة السهلة البسيطة، والهدف هو أن نتحرك يوميا، وأن نتمتع بحياة صحية وعدم الحزن والاكتئاب، والاهتمام بالصحة النفسية، موضحا إن السعادة جيدة للصحة وتمنع الاصابة بالسرطان.

وأكد أن تشخيص سرطان القولون أحرز تقدما كبيرا خلال الـ20 سنة الماضية، موضحا أن 70% من مرضى سرطان القولون يتم علاجهم، و30% من منهم لا يمكن علاجهم بل يمكن السيطرة على مرضهم ومتابعتهم فقط، لمنع وفاتهم، موضحا إن هناك العديد من أنواع العلاجات التى تبقى المرضى على قيد الحياة والتمتع بحياتهم دون الشعور بالمرض والألم.



دالمتيني ودهشام الغزالي والخبراء الاجانب ودايناس عبد الحليم خلال افتتاح المؤتمر

وأوضح أن سرطان الثدى يمكن علاجه فى 80 إلى 90% من الحالات، والتحاليل الجينية الموجودة حاليا قادرة على التنبؤ بإمكانية الاصابة بالسرطان، وقد تم تشخيص استعداد انجلينا جولي للإصابة بسرطان الثدي وقامت بإجراء وقائى للوقاية من سرطان الثدي، لأنها تحمل جين براكا 1 وبراكا 2.

وقال إن مستقبل الأورام فى إيجاد أدوية شافية أو جعل المرضى لا يتوفون بسبب السرطان بأن يصبح كالأمراض المزمنة.

وأوضح أن الروبوت لا يستخدم فى جميع الجراحات وهو أفضل فى أنواع معينة من الجراحة، ولكن لا يفضل استخدامه فى جراحة البنكرياس، ويعمل بدقة فى سرطان البروستاتا.

يذكر أنه تم افتتاح المؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية بحضور رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، وأكبر خبراء العالم فى مجال أورام الجهاز الهضمي، والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو البرلمان، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة نقاشية مساء اليوم عن توطين صناعة أدوية الأورام فى مصر بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.