حياة كريمة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1477 مواطنا بقرية كوم الحاصل بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة، يومي 18 و19 من يوليو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1477 حالة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 210 حالة جراحة، و 419 حالة أطفال، و223 باطنة، و 75 قلب، و115 نساء، 62 اسنان، و 238 جلدية، و92 أنف واذن، و43 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 123 تحاليل مختلفة، وعمل 29 حالة موجات صوتية، وعمل 6 حالات اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 93 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ7 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 87 متردد.



القوافل الطبية المتنوعة (1)



القوافل الطبية المتنوعة (2)



القوافل الطبية المتنوعة (3)