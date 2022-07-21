حرائق بجاليسيا الإسبانية تلتهم 75 ألف فدان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

فاطمة شوقى

الندلعت النيران فى حوالى 30 ألف هكتار (74133 فدان) في جاليسيا الإسبانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يوجد 16حريقا نشط حتى الآن، ما أجبر السلطات على إخلاء حوالى 2000 شخص وتدمير حوالى 85 منزلا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.



حرائق بجاليسيا

وأكد رئيس حكومة أراجون خافيير لامبان أنه يستمر تفعيل جميع الإنذارات لأن ظروف الأرصاد الجوية لا تزال تمثل حالة من القلق.

وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض الحرائق تم افتعالها، حيث اعتقل الحرس المدنى بفالينسيا أحد الأشخاص وهو المسئول عن ارتكاب ثلاث حرائق، وذلك بعد العثور على سيارة بها أدوات بالقرب من مكان الحرائق وبها أدوات تم استخدامها لاشعال النيران.

وأعلن بيدرو سانتشيز رئيس وزراء إسبانيا، مصرع أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحر التى تضرب البلاد.

وقال سانتشيز إن الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق الغابات المشتعلة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والتي دمرت مساحات واسعة وتسببت في إجلاء آلاف السكان.



حرائق جاليسيا

وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 14 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق وأصدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن حصيلة الإصابات أو الوفيات الناجمة عنها.



حرائق غابات فى اسبانيا

ولقى 1169 شخصا مصرعهم فى كل من إسبانيا والبرتغال جراء الموجة الحارة التى تجتاح البلدين.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية -وفق بيانات رسمية وفاة 510 أشخاص على الأقل جراء حوادث مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، فيما سجلت البرتغال 659 حالة وفاة جراء الحرارة في الفترة ما بين 7 إلى 17 من يوليو الجارى.