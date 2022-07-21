حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بخطف طفل تحت تهديد السلاح فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت نيابة وادي النطرون بالبحيرة، حبس 5 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف طفل تحت تهديد الأسلحة النارية وطلب فدية مالية .

وكان قسم شرطة النوبارية، قد تلقى بلاغا من طالبة بغياب شقيقها عن مسكنهما عقب توجهه لمنطقة وادى النطرون لشراء بعض المتطلبات وورود اتصال هاتفى لوالده يتضمن مساومته على دفع مبلغ مالى مقابل عودة نجله.

وكشفت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بمحافظتى البحيرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم، لوجود خلافات مع والد المُختطف، وتم ضبط 2 بندقية خرطوش بحوزة المتهمين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد القانونى.