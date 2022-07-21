اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بخطف طفل تحت تهديد السلاح فى البحيرة

الخميس، 21 يوليه 2022 06:22 م
حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بخطف طفل تحت تهديد السلاح فى البحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة وادي النطرون بالبحيرة، حبس 5 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف طفل تحت تهديد الأسلحة النارية وطلب فدية مالية .

 

وكان قسم شرطة النوبارية، قد تلقى بلاغا من طالبة بغياب شقيقها عن مسكنهما عقب توجهه لمنطقة وادى النطرون لشراء بعض المتطلبات وورود اتصال هاتفى لوالده يتضمن مساومته على دفع مبلغ مالى مقابل عودة نجله.

 

وكشفت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بمحافظتى البحيرة والجيزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم، لوجود خلافات مع والد المُختطف، وتم ضبط 2 بندقية خرطوش بحوزة المتهمين.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد في الميعاد القانونى.


حبس متهمين

خطف طفل

النوبارية

وادى النطرون

محافظة البحيرة

مركز النوبارية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة