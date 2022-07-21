اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 04:36 م
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جولات ميدانية لرؤساء المدن لمتابعة مواقف سيارات الأجرة بكفر الشيخ

الخميس، 21 يوليه 2022 03:57 م
جولات ميدانية لرؤساء المدن لمتابعة مواقف سيارات الأجرة بكفر الشيخ جانب من الجولات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مواقف السيارات الأجرة بـ 14 مدينة، اليوم الخميس، تفقد رؤساء المدن ونوابهم، مواقف سيارات الأجرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ بتطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها، مناشدا المواطنين المشاركة في الحملة التي أطلقها" خليك ايجابي" للإبلاغ عن أي مخالفة تصدر من السائقين خاصة بالتعريفة المقررة، والتواصل بغرفة العمليات بالمحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على الرقمين 114 و2 047322079، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تفقد رؤساء المدن ونوابهم للمواقف، موجها الشكر لرؤساء مدن كفر الشيخ،و بيلا، ومطوبس، وسيدي غازي، والحامول، وسيدي سالم، وبلطيم ودسوق،  وقلين وسيدي غازي ، ومسير، وبرج البرلس، والرياض، موجها بالاستمرار في المتابعة والتفقد، وتلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

متابعة المواقف
متابعة المواقف

 

متابعة سيارات الاجرة
متابعة سيارات الاجرة

 

 

متابعة مواقف سيارات السرفيس
متابعة مواقف سيارات السرفيس

 

 

هدوء بمواقف السيارات
هدوء بمواقف السيارات

 


 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

سيدى غازي

سيدي سالم

برج البرلس

الحامول

مواقف سيارات



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