اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر

الخميس، 21 يوليه 2022 03:19 م
"جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها
كتب مدحت وهبة تصوير حسن محمد -- أسامة طلعت

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وتستهدف جميع محافظات الجمهورية، استكمالا لتصدى الوزارة لظاهرة الزواج المبكر بين الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تستهدف الحملة المناطق الأكثر احتياجا وقرى ومراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والفئات والأسر الأولى بالرعاية، والأسر المستفيدة من الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" والأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

وحرصت وزواره التضامن الاجتماعي على تنظيم ندوة توعوية  لتوعية الاسر بالمناطق المختلفة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية خليل الرحمن وبحضور ممثلي وزارة الأوقاف والدكتورة رشا فهمى أخصائي بالإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، حيث تقوم الرائدات بوزارة التضامن بتوعية السيدات المستفيدات بعدم الزواج المبكر بجانب أيضا تقديم العديد من الخدمات والدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة".

وكانت وزارة التضامن قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (1)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر 

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (2)
حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (3)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (4)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر بعنوان "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (5)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (5)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (6)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (6)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (7)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (7)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (8)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (8)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (9)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (9)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (10)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (10)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (11)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (11)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (12)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (12)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (13)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (13)

 

حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (14)
حملة وزارة التضامن لمناهضة الزواج المبكر (14)

 


التضامن

جوازها قبل 18 يضيع حقوقها

مناهضة الزواج المبكر بالجيزة

الزواج المبكر



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