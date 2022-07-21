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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى التجمع

الخميس، 21 يوليه 2022 11:31 ص
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى التجمع حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة التجمع، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بمنقطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن الشاب يدعي "خالد.ط"، 22 سنة، و يرتدي كامل ملابسه، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة تمهيدا لتفريغها ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

 

 


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